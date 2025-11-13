En vivo
Venezuela

Maduro culpa a redes sociales de ayudar en "guerra psicológica contra Venezuela"

En un encuentro en Caracas con jóvenes simpatizantes del chavismo, Maduro reiteró su llamado a "ganar la batalla de las redes sociales".

