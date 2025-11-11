En vivo
Maduro ordena crear comandos de defensa para "estar preparados si toca ir a la lucha armada"

EE.UU. mantiene desde agosto un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero Caracas insiste en que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen".

