Maduro eleva alerta militar en todo Venezuela: esta fue la ley aprobada ante despliegue de EE UU

El Gobierno de Venezuela anunció este martes un nuevo despliegue militar que incluye "medios terrestres, aéreos, navales, fluviales", así como sistemas de armas y otros para enfrentar las que considera como "amenazas imperiales".

Estados Unidos intentó convencer a piloto de Maduro para que lo entregara: casi lo logran
Foto: AFP / ImageFx
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

