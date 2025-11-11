En vivo
Venezuela ordena despliegue masivo de Fuerzas Armadas ante "amenazas imperiales"

Esto se da en momentos en que Estados Unidos despliega su más poderoso portaaviones, el Gerald R. Ford, en el Caribe.

maduro-ejercito-militares-afp.jpg
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante un despliegue militar en apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025.
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

