Además de ahorrar dinero, el consumo reducido de combustible es un tema de gran importancia para quienes se preocupan por las emisiones de su vehículo.

Adicional a las condiciones mecánicas que pueden tener los carros para la reducción de dicho consumo, hay una serie de comportamientos del conductor que ayudan a que el ahorro sea superior.

¿Cómo ahorrar combustible en un carro?

Mantener las ventanas arriba: esto, sobre todo cuando se conduce a una velocidad elevada, ya que tener los vidrios abajo produce una resistencia del carro al aire, afectando el aerodinamismo del mismo, lo que produce una mayor fuerza del motor y a su vez, un mayor consumo de combustible.

No revolucionar de manera innecesaria: evitar pisar el pedal más de lo debido para que las revoluciones del carro se mantengan en el promedio, no forzar el motor, evitará que se consuma combustible innecesariamente.

Hacer los cambios al momento adecuado: conocer el motor del carro es fundamental para entender el momento correcto para cambiar de marcha. Los carros modernos tienden a tener un testigo que indica cuando es el momento adecuado de realizar los cambios de marcha, (esto cuando las condiciones del camino son relativamente estables, como en ciudades).

Evitar el alto tráfico: aunque es un punto difícil de conseguir, sobre todo en las ciudades principales, evitar los atascos vehiculares ayudarán a que no sea necesario estar frenando y arrancando, ya que es en este punto donde más consume combustible el carro.

Mantener los neumáticos bien inflados: las llantas con un calibre de aire inferior al recomendado conllevan a un esfuerzo mayor del motor, lo que se traduce en mayor uso de combustible.

Usar el aire acondicionado en lo mínimo: la eficiencia del combustible se reducen hasta en un 12 % cuando el aire acondicionado se utiliza de manera constante.

Apagar el carro cuando no esté en movimiento: si se está estacionado y se pasarán algunos minutos esperando, es mejor apagar el motor. Los carros modernos no requieren que sus sistemas calienten con varios minutos previos, así que no afectará si se enciende y se pone en marcha.

