Un avión solar tripulado llegaría a la estratósfera: Autos y Motos, programa 23 de agosto de 2025

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 23 de agosto de 2025.

Autos y Motos
Autos y Motos
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 23, 2025 01:21 p. m.

En Autos y Motos de este sábado, 23 de agosto de 2025, estos fueron los temas:

  • La industria del automóvil en el país celebra la decisión del ministerio de Comercio, Industria y Turismo de aplazar la entrada en vigencia de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas aplicables a vehículos y remolques.
  • Se estableció un nuevo récord de altitud con un avión eléctrico solar alcanzando más de 9.000 kilómetros de altura, esto gracias al piloto suizo Rafael Dunant.
  • Se adelanta proyecto en el que el primer avión solar tripulado llegaría hasta la estratósfera.
  • Santiago Chamorro, presidente general de Motor Sudamérica, habló sobre todos los lanzamientos de la industria automotriz para Suramérica.
  • Se inaugura una nueva estación de bicicletas en el oriente de Antioquia, que beneficiará a 5.000 personas cada día y que busca promover una movilidad sostenible.
  • Alejandro, alcalde de Barranquilla, anuncia la construcción de una nueva vía que mejorará la movilidad de los habitantes de la ciudad.

Escuche el programa completo aquí:

