Un avión solar tripulado llegaría a la estratósfera: Autos y Motos, programa 23 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 23, 2025 01:21 p. m.
En Autos y Motos de este sábado, 23 de agosto de 2025, estos fueron los temas:
- La industria del automóvil en el país celebra la decisión del ministerio de Comercio, Industria y Turismo de aplazar la entrada en vigencia de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas aplicables a vehículos y remolques.
- Se estableció un nuevo récord de altitud con un avión eléctrico solar alcanzando más de 9.000 kilómetros de altura, esto gracias al piloto suizo Rafael Dunant.
- Se adelanta proyecto en el que el primer avión solar tripulado llegaría hasta la estratósfera.
- Santiago Chamorro, presidente general de Motor Sudamérica, habló sobre todos los lanzamientos de la industria automotriz para Suramérica.
- Se inaugura una nueva estación de bicicletas en el oriente de Antioquia, que beneficiará a 5.000 personas cada día y que busca promover una movilidad sostenible.
- Alejandro, alcalde de Barranquilla, anuncia la construcción de una nueva vía que mejorará la movilidad de los habitantes de la ciudad.
Escuche el programa completo aquí: