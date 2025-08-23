Un avión solar tripulado llegaría a la estratósfera: Autos y Motos, programa 23 de agosto de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 23 de agosto de 2025, estos fueron los temas:



La industria del automóvil en el país celebra la decisión del ministerio de Comercio, Industria y Turismo de aplazar la entrada en vigencia de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas aplicables a vehículos y remolques.

Se estableció un nuevo récord de altitud con un avión eléctrico solar alcanzando más de 9.000 kilómetros de altura, esto gracias al piloto suizo Rafael Dunant.

Se adelanta proyecto en el que el primer avión solar tripulado llegaría hasta la estratósfera.

Santiago Chamorro, presidente general de Motor Sudamérica, habló sobre todos los lanzamientos de la industria automotriz para Suramérica.

Se inaugura una nueva estación de bicicletas en el oriente de Antioquia, que beneficiará a 5.000 personas cada día y que busca promover una movilidad sostenible.

Alejandro, alcalde de Barranquilla, anuncia la construcción de una nueva vía que mejorará la movilidad de los habitantes de la ciudad.

