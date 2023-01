18 de enero de 2023 - Bla Bla Blu, programa completo

Este miércoles, 18 de noviembre, pasó por los micrófonos de Bla Bla Blu la actriz y directora Marcela Carvajal, quien habló, entre otros temas, de sus inicios en la actuación.

"Estudié psicología porque me gustan observar y entender a los humanos, y me enamoré del psicoanálisis. Si no hubiera sido actriz, me hubiera dedicado a la parte clínica y al trabajo con psicóticos", contó Carvajal.

Por otro lado, como todos los miércoles en Bla Bla Blu, los mejores tutoriales radiales: instrucciones para empezar el 2023 con paso firme. Para hablar del tema estuvo la podóloga Raquel Hernández.

