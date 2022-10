19 de octubre de 2022 – Blog Deportivo, programa completo

Este miércoles en Blog Deportivo estuvo el futbolista colombiano de Newell's Old Boys Willer Ditta, quien habló de su presente en Argentina.

"Los hinchas de Newell's viven el fútbol de otra manera, es algo complicado, pero siempre te motiva”, dijo.

Además, el presidente del Cortuluá, Óscar Ignacio Martán, analizó el descenso del equipo a la segunda división del fútbol colombiano

"Este año no me voy a escudar en el tema arbitral, los responsables somos nosotros, nos equivocamos, no funcionamos debidamente”, reconoció.

Además, escuche las declaraciones de Juan Carlos Osorio sobre su salida de México, Néstor Lorenzo explicó las fechas de los microciclos, fútbol español y más.

Escuche el programa completo de Blog Deportivo: