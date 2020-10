30 de octubre de 2020 – Blog Deportivo, programa completo

Este viernes en Blog Deportivo estuvo Luis Manuel Orejuela, lateral del Gremio de Brasil, quien habló de su posible regreso con la Selección Colombia en la próxima fecha de Eliminatorias a Catar 2022.

"El club (Gremio) me dijo que recibió una carta de la Federación (Colombiana de Fútbol), entonces estoy esperando la lista final. No he conversado con nadie del cuerpo técnico de la Selección Colombia, aunque sé que mantienen muy pendiente de mí", comentó.

Además, recordamos las actuaciones más destacadas de Diego Armando Maradona en la celebración de su cumpleaños número 60.

Escuche el programa completo de Blog Deportivo aquí: