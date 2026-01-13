Reclamos de usuarios se disparan y evidencian fallas estructurales en el sistema de salud

La Superintendencia Nacional de Salud informó que, a nivel nacional, la tasa de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes (PQRDS) pasó de 322,03 a 420,83 reclamos por cada 10.000 afiliados en el acumulado de 12 meses, lo que representa un incremento del 30,68 %.

Para el ente de control, este comportamiento confirma que el aumento de las inconformidades de los usuarios responde a un fenómeno sistémico y estructural, asociado a las tensiones propias del modelo de salud.

Según el análisis comparativo realizado por la SuperSalud, evidencia que los mayores incrementos porcentuales no se concentran en las EPS intervenidas, sino en aquellas que operan sin medidas de intervención administrativa, las cuales superan ampliamente el crecimiento promedio del sistema. Este resultado pone de relieve que las dificultades en la atención y en la respuesta a los usuarios no se limitan a las entidades bajo vigilancia especial.

Hospitales y clínicas piden exclusión de pago anticipado de retenciones e impuesto de renta Foto: AFP, referencia

Según el informe, las tasas más altas de PQRDS del sistema no corresponden exclusivamente a EPS intervenidas. La entidad con la mayor tasa de reclamos es Comfenalco Valle, EPS no intervenida, con 643,56 reclamos por cada 10.000 afiliados, seguida por SOS, con 584,80, y Capital Salud, también no intervenida, con 582,50. De las diez EPS que registran las tasas más elevadas, el 60 % no cuenta con medida de intervención administrativa.



El reporte también destaca las intervenidas que Nueva EPS, con una tasa de 439,08 reclamos por cada 10.000 afiliados, no se ubica entre los primeros lugares, al ser superada por entidades como Sanitas, con 452,46; Sura, con 467,38; Salud Total, con 511,65; Compensar, con 512,01, y Capital Salud, con 582,50, lo que refuerza el carácter transversal del aumento de las quejas.

Frente a este panorama, la Superintendencia Nacional de Salud anunció un seguimiento estricto tanto a las EPS intervenidas como a las no intervenidas, con énfasis en su modelo de atención y en la respuesta a las PQRDS.