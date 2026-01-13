En vivo
Salud  / Reclamos de usuarios se disparan y evidencian fallas estructurales en el sistema de salud

Reclamos de usuarios se disparan y evidencian fallas estructurales en el sistema de salud

La Superintendencia Nacional de Salud alertó por un incremento del 30,68 % en las PQRDS a nivel nacional, un comportamiento que describe como estructural y que se concentra principalmente en EPS no intervenidas.

