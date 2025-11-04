¿Qué pasa en Deportivo Pereira? 4 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 4 de noviembre de 2025:



En el Campeonato Mundial Sub 17, la Selección Colombia empató frente a Alemania en su partido de estreno .

. Jhon Jader Durán habló en una entrevista acerca de los rumores acerca de su lesión en el Fenerbahçe .

. Héctor Urrego, jugador del Unión Magdalena , dio detalles acerca de las acusaciones de la presidencia del equipo sobre su participación en apuestas deportivas.

, dio detalles acerca de las acusaciones de la presidencia del equipo sobre su participación en apuestas deportivas. River Plate perdió ante Gimnasia 1 - 0. Miguel Ángel Borja falló en un tiro de penalti y fue fuertemente criticado .

. En los partidos de ida de la semifinal de la copa BetPlay, Deportivo Independiente Medellín venció a Envigado 1 - 0, mientras que América cayó ante Nacional 4 - 1.

Escuche el programa completo aquí: