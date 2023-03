Santa Fe en la Copa Sudamericana: Blog Deportivo, programa completo del 9 de marzo de 2023

Este jueves, 9 de marzo, en Blog Deportivo estuvo Wilfrido de La Rosa, delantero de Santa Fe, quien habló sobre la victoria ante Águilas en la Copa Sudamericana, donde anotó gol.

“He aprendido mucho de grandes delanteros que no son muy grandes en estatura. Les he aprendido a cómo meter el cuerpo y me he preparado físicamente para estar bien parado siempre”, añadió de La Rosa.

Por otro lado, Harold Rivera, entrenador de Santa Fe, habló sobre la victoria ante Águilas en la Copa Sudamericana.

“Ganando o perdiendo, siempre hay algo por mejorar y creo que de eso somos conscientes, que estamos trabajando para que el equipo tome la idea de juego que nos gusta plasmar”, añadió Rivera.

Además, Alberto Gamero, DT de Millonarios, habló del partido contra Atlético Mineiro.

“El equipo siempre hizo la presión. Creo que eso es algo que hemos mejorado, que el equipo siempre tenga dinámica de juego”, añadió Gamero.