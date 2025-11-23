Arte, gastronomía, emprendimiento y más: 23 de noviembre de 2025 - Blu 4.0 programa completo

En esta edición de Blu 4.0, con Juan Manuel Ramírez, Tata Solarte, exploramos cómo el arte, la gastronomía, el emprendimiento y la seguridad digital son las voces que están marcando el día a día en Colombia.

Danny Marin, artista musical

Revive la esencia del merengue con su nuevo álbum: Volvió el Merengue, Volumen 1que busca rescatar y renovar la esencia de este ritmo caribeño adaptando grandes éxitos de distintos géneros al estilo vibrante del merengue.

Felipe Barrera, Foodie y creador de contenido

La ruta gastronómica perfecta para disfrutar de los mejores platos, allí se reseñan los mejores lugares para comer de Bogotá y sus alrededores. La comida y los restaurantes se exploran como una experiencia que toda persona debería experimentar.

Haru Asian Food, Haru Asian Food

Haru no es solo un restaurante, sino una apuesta por la gastronomía asiática en Bogotá, buscando unir tradición japonesa y creatividad propia. Los fundadores destacan la importancia de la experiencia, la calidad y el ambiente acogedor del lugar. Han participado en eventos culinarios destacados como Sushi Master y han sido reconocidos por la innovación en sus platos.



July Ardila gerente general de Emprender y directora del proyecto BIRU

Más del 60% de los empresarios encuestados no lleva registros financieros formales. El 39% de la muestra mezcla el dinero personal con el del negocio y no lleva control de sus cuentas. Esta falta de información impide saber si un negocio es rentable o no, y hace imposible tomar decisiones informadas sobre precios, inversión o crecimiento.

Nicolás Vargas , Country Manager de Truecaller para Colombia

Un reciente estudio de la aplicación Truecaller revela cifras preocupantes sobre el acoso telefónico hacia las mujeres en Colombia, un fenómeno que se ha convertido en una forma persistente de violencia digital.

