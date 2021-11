Así pueden los colombianos abrir una empresa en Estados Unidos.

Emprender se ha vuelto en una actividad cada vez más frecuente en Colombia.

El éxito de esta actividad ha dinamizado la forma en que se desarrollan las ideas de negocio en nuestro país, incluso, abriendo las posibilidades de crear empresa en mercados extranjeros de manera sencilla.

De acuerdo con Andrés Hurtado, CEO de Prodezk, empresa con sede en Colombia, el proceso para constituir una empresa en Estados Unidos siendo extranjero es muy sencillo: “Solo se requiere de un documento de identificación y visa norteamericana o por lo menos uno de los socios debe contar con esta última que puede ser de turista”.

Así mismo, explica Hurtado, “es necesario que la empresa cuente con una dirección física en el Estado en el que va a constituirla y no puede ser un casillero o P.O box”. “Si no cuenta con una propia, puede usar la de un conocido o familiar, no necesariamente tiene que ser una dirección comercial”, explica el experto.

Una vez se cuente con el requisito mencionado, el proceso deberá cumplir con las siguientes dos fases:

Contar con un registro estatal: El cual es similar a lo que en Colombia es conocido como registro ante la cámara de comercio. En el estado de la Florida este proceso tarda aproximadamente 72 horas y consta del registro ante la secretaría de estado, emisión de artículos de organización y emisión de certificado de estatus y formación. Y con el registro federal: Una vez constituida estatalmente la empresa se procede a realizar el proceso de solicitud y emisión del EIN (employer identification number) o Número de identificación de la empresa, similar a lo que en Colombia se conoce como NIT. Este proceso puede demorar entre dos a tres semanas aproximadamente.

Según Hurtado, estos son algunos de los beneficios que tiene crear empresa en Estados Unidos:

● Crear una empresa desde cualquier parte del mundo: Para la constitución de una empresa no es necesario viajar a Estados Unidos, únicamente será necesario al momento de la apertura de la cuenta bancaria empresarial.

● Abrir una cuenta bancaria empresarial en Estados Unidos: Este proceso permite tener transacciones comerciales con cualquier proveedor y cliente dentro y fuera del país. Esto a su vez indica recibir pagos en dólares, lo que brindaría ventajas a la empresa en temas financieros y comerciales.

● Crecimiento e internacionalización de la empresa: Permitirá llevar el negocio a cientos de mercados, incluso fuera de América.

● Protección de activos personales de cada miembro o socio: Tanto las LLCs, como las Corporaciones, protegen los activos de los propietarios de cualquier deuda comercial que pueda llegar a tener la empresa.

● Acceder a marketplaces y utilizar pasarelas de pago: Existen plataformas de e-commerce, y pasarelas de pago que tienen como requisito contar con una empresa en Estados Unidos para adquirirlas.

● Llegar a un mercado de más de 330 millones de personas: Estados Unidos cuenta con un gran mercado con poder adquisitivo para hacer crecer tus ventas y ganar mayor reconocimiento como marca.

● Alianzas comerciales con empresas estadounidenses: Amplía los horizontes de las empresas, realizando negocios con entidades y compañías que se encuentran en este país.