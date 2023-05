Emprendimientos que sobresalen: Blu 4.0, programa completo, 12 de mayo de 2023

Este viernes, 12 de mayo, en Blu 4.0 estuvo Janeth Colmenares, conocida en redes sociales como la mamá de las recetas, quien habló de su emprendimiento.

“Yo no sabía que él me iba a grabar. Nosotros nos llevamos muy bien y me grabó haciendo la receta”, comentó Colmenares.

Por otro lado, Catalina Valencia, secretaria de cultura de Bogotá, habló sobre las iniciativas de emprendimiento que están lanzando desde la Alcaldía.

“Buscamos apoyar todos los emprendimiento que hay”, comentó Valencia.

Además, se habló sobre el ChatGPT y cómo usarlo en el marketing.