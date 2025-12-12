Ya hay contratista para ejecutar obras finales y entregar la Biblioteca España en Medellín

Luego de que el pasado 30 de octubre se abriera el proceso de licitación para adjudicar el contrato con el que esperan culminarse las obras de adecuación de la Biblioteca España en la ladera nororiental de Medellín, un nuevo hito para este dilatado proceso se confirmó en los últimos días.

La Empresa de Desarrollo Urbano aceptó la oferta de la Sociedad Dirección Técnica de Construcciones S.A.S. (Dirteco), quien será la encargada de llevar a cabo estos trabajos por medio de un contrato que tendrá un valor de 2.450 millones de pesos y deberá ser ejecutado en 150 días calendario una vez se firme el acta de inicio.

En el proceso de licitación participaron cinco oferentes para adelantar las obras que se espera puedan iniciar antes de finalizar el año y así las Cajas 1 y 2 del complejo estén listas en febrero de 2026 y la Caja 3, donde se encuentra el auditorio, a más tardar en el mes de mayo.

"Con esta inversión buscamos no solo culminar las obras, sino también transformar los espacios en entornos seguros, accesibles y con mayores oportunidades para toda la comunidad, reflejando nuestro compromiso con la gestión transparente y con el bienestar de la ciudad", indicó el secretario de Infraestructura de Medellín, Jaime Andrés Naranjo.



Hay que recordar que el contrato inicial para la recuperación de este icónico espacio en el 2021 fue por 28.075 millones de pesos, sin embargo, entre 2022 y 2023, el valor terminó elevado hasta superar 45.000 millones de pesos, por lo que fue suspendido por incumplimiento y presuntos hechos de corrupción, durante la administración de Daniel Quintero.