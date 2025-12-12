En vivo
Ya hay contratista para ejecutar obras finales y entregar la Biblioteca España en Medellín

Ya hay contratista para ejecutar obras finales y entregar la Biblioteca España en Medellín

El contrato inicial para la recuperación de este icónico espacio en el 2021 fue por 28.075 millones de pesos, sin embargo, entre 2022 y 2023, el valor terminó elevado hasta superar 45.000 millones de pesos.

