Gobernación del Valle no apoya diálogos con banda La Inmaculada

Gobernación del Valle no apoya diálogos con banda La Inmaculada

Sobre la decisión del gobierno de Gustavo Petro de abrir un diálogo de paz con esa banda La Inmaculada, el secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, mencionó que en este momento no es conveniente.

Alias "Pipe Tuluá", máximo líder de la agrupación criminal La Inmaculada.
Foto tomada de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de dic, 2025

