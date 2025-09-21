Los retos de Colombia en IA: 21 de septiembre de 2025 - Blu 4.0, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos este domingo en Blu 4.0, con invitados especiales que hablaron de lo más nuevo en cuestión de tecnología:

El exministro de las TIC, Mauricio Lizcano, habló sobre el impacto de la descertificación de Colombia en temas de tecnología y política.

Andrés Mosquera, director de operaciones de TIMIA en Colombia, se refirió a la adopción de inteligencia artificial en el país, los retos, oportunidades y su impacto en la productividad, la ética y la ciberseguridad.

Catherine Ospina habló sobre las novedades que traen las pantallas de gran formato, mejorando el detalle en la imagen en comparación con dispositivos móviles.

Escuche el programa completo aquí: