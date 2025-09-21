En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Trump - Maduro
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Los retos de Colombia en IA: 21 de septiembre de 2025 - Blu 4.0, programa completo

El programa para entender de manera entretenida todo sobre la innovación y tecnología para el hogar de este 21 de septiembre de 2025.

Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este domingo en Blu 4.0, con invitados especiales que hablaron de lo más nuevo en cuestión de tecnología:

El exministro de las TIC, Mauricio Lizcano, habló sobre el impacto de la descertificación de Colombia en temas de tecnología y política.
Andrés Mosquera, director de operaciones de TIMIA en Colombia, se refirió a la adopción de inteligencia artificial en el país, los retos, oportunidades y su impacto en la productividad, la ética y la ciberseguridad.
Catherine Ospina habló sobre las novedades que traen las pantallas de gran formato, mejorando el detalle en la imagen en comparación con dispositivos móviles.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Programas completos

Podcast

Tecnología

Publicidad

Publicidad

Publicidad