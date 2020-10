A una mujer no la dejaron entrar a una casa en la que habían contratado su trabajo por ser negra

Ellizabeth Mosquera es una mujer afro de 23 años, vive en Belén Altavista en Medellín con sus dos hijos y su madre. Es mamá soltera y se dedica a arreglar las uñas a domicilio de clientas que la contratan principalmente por redes sociales.

La joven, que lleva más de tres años dedicada a realizar el manicure y el pedicure a domicilio, vivió el pasado fin de semana una de las experiencias más desagradables de su vida, la cual compartió en sus redes sociales. La publicación rápidamente se volvió viral.

A Mosquera la contrataron para arreglar unas uñas, pero no la dejaron entrar a hacer el domicilio porque era negra.

“Es una señora que me llamó un día porque le había hecho las uñas a su hermana y le habían gustado mucho. Me citó en su casa al día siguiente en el barrio La América y yo fui. Cuando estaba en la puerta le toqué muchas veces y no me abrían, entonces le escribí y me dijo textualmente que ella no me iba a dejar entrar porque yo era negra, que se había equivocado y que mi trabajo tan bonito (que había visto en fotos) no podía ser de una persona afro”, contó Elizabeth Mosquera a BLU Radio.

La mujer, indignada por ese acto de racismo decidió publicar la conversación por WhatsApp que tuvo con esta mujer.

La publicación generó de inmediato el rechazo de miles de personas.

“Yo publiqué porque estaba muy indignada, me hizo perder citas, tiempo y dinero, pero cuando publiqué esa señora llamó a insultarme, a tratarme mal y ahora tengo miedo por mi seguridad, porque uno no sabe quién es quién”, narra la manicurista.

Hola buenas noches, quiero darle las gracias a todas esas personas que me dieron su apoyo por el hecho de racismo de este fin de semana. 🥺 — elizabethnnails (@elizabethnnails) September 15, 2020

Incluso, famosos en muchas ciudades del país han defendido a Elizabeth y condenaron el acto de racismo.

Por que lo he vivido en carne propia ...! Esto no puede seguir pasando ......😡😡😡🤬Vamos a seguirla y apoyarla en su emprendimiento 💎!! #NoAlRacismo pic.twitter.com/quibM68W4x — Rene Higuita (@higuitarene) September 15, 2020

La mujer a quien Elizabeth Mosquera acusa de discriminarla por ser afrodescendiente se llama Jenny. BLU Radio intentó comunicarse con ella para saber su versión de lo ocurrido, pero no ha sido posible.