A Luis Pérez y Federico Gutiérrez “no los trasnocha” la extensión del mandato

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, es considerado el mandatario departamental con la mayor popularidad en el país, mientras que Federico Gutiérrez es el segundo alcalde mejor calificado, con una aceptación del 70%. Los gobernantes reaccionaron ante la posibilidad de que se prolonguen sus periodos por dos años y medio más.



Luis Pérez aseguró que no busca extender su mandato, pero que respeta la decisión que tome el Congreso.



“No tengo ninguna opinión sobre el tema, fui elegido por cuatro años en los que voy a trabajar día y noche. No está en mis planes buscar este tipo de extensiones”, dijo Luis Pérez.

Lea además: Aprobada en primer debate extensión de periodo de mandatarios locales hasta 2022



Por su parte el alcalde, Federico Gutiérrez dijo que prefiere respetar las reglas del juego con quienes votaron por él.



“Se tiene que dar todo ese debate, pero por mí votaron para cuatro años”, afirmó Federico Gutiérrez.



Ambos mandatarios insisten en que lo importante será cumplir con los planes de desarrollo sin pensar en prórrogas.

Publicidad