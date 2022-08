Afectados por el invierno en Bello, Antioquia, piden acompañamiento de la Alcaldía

Un calvario han tenido que padecer las familias que hace ocho días se vieron afectadas por la creciente de la quebrada La García que inundó con lodo las calles y casas del barrio El Tapón del municipio de Bello, Antioquia .

Este domingo en horas de la noche, otro aguacero provocó estragos, luego de que otra vez se desbordara La García. El miedo por una tragedia, hizo que cerca de 200 personas salieran a las calles a protestar, cerrando la autopista en ambos sentidos, a la altura del Polideportivo Tulio Ospina.

“La Alcaldía de Bello no nos ha colaborado con una ayuda, no nos ha hecho presencia. Tenemos gente que en este momento no tiene dónde vivir; tienen sus casas inundadas y no nos dan un albergue, no nos dan una solución de que nos van a hacer un proyecto de un muro…”, expresó uno de los líderes de la movilización.

Los manifestantes, quienes solicitan la presencia del alcalde de Bello, Óscar Andrés Pérez Múñoz, expresan que las ayudas que les han dado han sido mínimas y solicitan una mesa de diálogo donde propondrán la construcción de un muro de contención y la reubicación de las familias más afectadas.