Ahijado de René Higuita ya está en Medellín para recibir atención médica tras ataque en La Guajira

El niño de 5 años, ahijado de René Higuita, pasó la noche en la clínica El Rosario de Medellín, tras ser trasladado en una aeronave medicalizada desde el norte del país en una respuesta urgente por darle una mejor atención a sus graves heridas en el rostro y en uno de sus ojos. Esto, producto del ataque con disparos en una vía de La Uribia, en La Guajira.

Fue el mismo René Higuita el que había pedido que lo trasladaran a la capital antioqueña.

“El llamado que le hago a las autoridades es que me colaboren con mi ahijado, aunque la gente ha estado muy pendiente, los médicos y todo el sistema de salud. Creo que ahora está en muy buenas manos”, dijo el exarquero de la selección.

El futbolista también cuestionó la situación de seguridad en el país, pues este hecho se da días después que él, en una situación diferente, denunciara la presión de grupos armados en el Magdalena Medio antioqueño, donde tiene varias propiedades.

Con el niño llegó a Medellín su abuela, Martha Delgado, quien contó los momentos de terror en ese retén ilegal.

“Hombres uniformados como de policía y yo, 've, están requisando, normal'. Cuando nos fuimos acercando comenzaron a disparar al aire y enseguida nos apuntaron a la camioneta y nosotros les gritamos que, por favor, no nos disparan, les colocábamos las manos que no llevábamos armas, los niños le gritaban mucho y el tipo no tuvo compasión, nos disparó”, relató Delgado.

Al menor se le adelantan varios exámenes para determinar qué tipo de intervención requiere, en especial, para atender su visión, pues su ojo derecho está bastante comprometido.

