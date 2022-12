Alcalde de Medellín es el que más invierte recursos públicos en publicidad: FLIP

Pauta Visible es la investigación con la que la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, analiza los gastos en publicidad que tienen las alcaldías en Colombia. En esa investigación, la administración de Federico Gutiérrez ocupa el primer puesto, como la que más invierte plata pública en publicidad.



“Le preguntamos a la Alcaldía y primero nos dijeron que habían astado 30.000 millones, luego les volvimos a decir porque encontramos más contratos y más plata de la que nos dijeron y ahí aseguraron que era menos, que eran 15.000 millones (…) ninguna de las dos cifras es cierta y están lejos del real. Nosotros encontramos que son 130.000 millones de pesos tras coger todos los contratos de promoción y publicidad de la Alcaldía entre 2016 y 2017. Una montaña de dinero que son recursos públicos que van destinados a la imagen institucional o del alcalde”, dijo en Blu Radio Jonathan Bock, coordinador de estudios de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP.



Y es que la FLIP ya analizó las destinaciones de publicidad de ciudades como Barranquilla y Bogotá donde se invirtieron, en el mismo periodo de entre 2016 y 2017 68.000 millones de pesos y $91.000 millones respectivamente.

Eso significa que, incluso puede afectar la libertad editorial de los medios de comunicación porque se trata de muchos recursos públicos, que vienen de una entidad pública y que hemos visto cómo se usan en una modalidad de premiar a los medios que tienen un cubrimiento favorable de los alcaldes y de castigar a quienes son críticos”, reveló Bock.Las

preocupaciones de la FLIP van más allá del gasto de los recursos públicos.

. Encontramos que están dirigidos más a la promoción de alcalde y no de programas o políticas, o de la Alcaldía en general. Esto está expresamente prohibido en el estatuto anticorrupción, son prácticas que no corresponden porque son recursos públicos”, sentenció Bock.A lo que se refiere el coordinador de estudios de la Fundación para la Libertad de Prensa es a que,la plata pública destinada a publicidad debería usarse en promocionar jornadas de vacunación contra el zika o la gripa, por ejemplo.Finalmente,“Vemos que hay adjudicación directa de muchos medios yl y cómo han asignado este gasto, lo que varía mucho de una alcaldía a otra (…) porque están pautando en los medios que quieren influenciar y no con criterio del público”.