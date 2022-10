Alcalde de Medellín y Asocapitales hacen llamado para combatir narcomenudeo

La Asociacion colombiana de Ciudades Capitales, a través de un comunicado, hizo un llamado a combatir el narcomenudeo, pues, según afirma, las labores de las autoridades se han visto opacadas por las decisiones de la justicia al no enfrentar a la criminalidad.



El alcalde de Medellín y presidente de Asocapitales, calificó de preocupante cómo los capturados recientemente por traficar drogas en entornos escolares, salían de las audiencias para sus casas, pues eran tomados como portadores de la dosis mínima y no como traficantes.



“Los alcaldes de ciudades capitales no nos estamos enfrentando con jueces ni con la Corte. Les pedimos que nos pongamos de acuerdo frente al tema de dosis mínima y aprovisionamiento”, aseguró el alcalde Gutiérrez.

La semana pasada fueron capturadas 236 personas dedicadas al microtráfico en 48 instituciones educativas de diferentes departamentos.



El mandatario local fue enfático en la alta reincidencia de quienes son capturados por el delito del narcomenudeo, pues sostiene que más del 70% estarían quedando en libertad al ser tratados como consumidores.



“Están dedicados al negocio, se ha hablado de un problema de operatividad, pues quedan en libertad y vuelven a la calle a seguir distribuyendo droga y a envenenar niños y jóvenes”, señaló.



