Alcalde de Medellín ya definió cómo votará en el plebiscito

“Una de esas razones por las que no pronunciaba era porque estaba realizando unos foros y no quería generar polarización. Ayer Farc ofreció perdón y para mí eso es un paso importante. Yo en lo personal votaré SÍ”, dijo.



Sin embargo, el alcalde dijo que no utilizará su administración para uno u otro propósito.



“Las Farc esperemos que les cumplan al país. Ese modelo del socialismo tampoco le servirá al país. Seguiré trabajando para que ellos no sean una opción de poder en el país, pero lo hacemos democráticamente”, dijo.



Agregó que el ofrecimiento de perdón por parte de Rodrigo Londoño, jefe máximo del grupo guerrillero, no es suficiente, pero sí es un paso en la dirección correcta.



“Soy de los que creo que se deben generar más mecanismo en la implementación del acuerdo para que las Farc reparen a sus víctimas”, puntualizó.