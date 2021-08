Alcalde de Segovia denuncia alianza de algunos policías de su pueblo con bandas criminales

Una grave denuncia hizo en BLU Radio el alcalde de Segovia , Didier Osorio, al señalar que algunos policías de su pueblo tienen una alianza con las bandas criminales que delinquen en esa zona del Nordeste antioqueño.

El alcalde Osorio aseguró que los uniformados estarían entregando información de operativos y movimiento de patrullas para que los bandidos continúen con sus acciones delictivas.

Según el mandatario local, ésta es la causa de que la operatividad esté frenada y aumenten los homicidios, tanto así que en 48 horas asesinaron a tres jóvenes y ya son 31 crímenes sin muchos resultados de sus responsables.

Osorio manifestó que ya ha interpuesto la denuncia ante el mismo comando de Policía y ha pedido remover a los uniformados que tienen esas alianzas criminales en una zona donde persiste la violencia por la lucha territorial y del microtráfico entre el Clan del Golfo , Los Libertadores del Nordeste y un pequeño grupo de Los Caparros.

"Ya hemos informado de varios uniformados que están aliados con estos bandidos. Hasta el momento, no hemos tenido respuesta para que haya un cambio definitivo de estos policiales que no deberían estar en el territorio porque aquí no podemos hacer alianza con los bandidos, aquí tenemos que hacer alianzas con la ciudadanía", agregó.

El alcalde explicó que los policías entregan información a los criminales para evitar los operativos y permitirles continuar con sus delitos.

"Les manifiestan cómo son los turnos, desplazamientos de los cuadrantes, a qué hora están o no están en determinado lugar para que los grupos criminales puedan aprovechar y puedan hacer sus delitos", denuncia el mandatario local.

La Policía de Antioquia aún no se pronuncia sobre esta denuncia en Segovia, donde en junio de 2019 fue asesinado el comandante de estación por una bala, al parecer, de sus mismos subalternos en medio de un operativo contra un grupo armado.