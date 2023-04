Anla apelará fallo que tumba millonaria multa a Hidroituango por obra sin licencia ambiental

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales apelará el fallo judicial que ordena la devolución de cerca de 7.000 millones de pesos a Hidroituango tras la millonaria sanción ambiental.

La decisión inicial fue tomada por el Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró la nulidad del acto administrativo de la Anla que sancionó a la Sociedad Hidroituango.

La multa fue por 6.855 millones de pesos porque en Hidroituango se habría iniciado actividades relacionadas con la construcción del Sistema Auxiliar de Desviación y su infraestructura asociada, sin haber tramitado y obtenido previamente la modificación de la licencia ambiental. Este es precisamente el túnel que colapsó en el año 2018 y generó la contingencia del proyecto ampliamente conocida.

Sin embargo, el tribunal consideró que la autoridad ambiental no permitió que EPM realizara una debida defensa en el marco del procedimiento sancionatorio, teniendo en cuenta que no dio oportuno traslado de las pruebas que decretó con posterioridad a la formulación de cargos, las cuales no pudieron ser controvertidas adecuadamente.

Por esa razón, la Anla anunció que apelará el fallo en los términos establecidos ante el Consejo de Estado para la protección del patrimonio público, pues la entidad indica que se adelantaron las actuaciones administrativas, conforme a los procedimientos previstos en las normas especiales que los regulan.

