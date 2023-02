Aplazan hasta el lunes decisión de casa por cárcel para la secretaria de Educación de Medellín

Tras las intervenciones de los defensores y una nueva suspensión de la audiencia, este lunes se definirá si se dicta o no casa por cárcel a la secretaria de Educación de Medellín , Alexandra Agudelo, y otros dos implicados en un supuesto caso de corrupción en Buen Comienzo.

La audiencia se extendió durante tres días con extensas intervenciones de la fiscal y de los defensores, por lo que la juez de control de garantías aplazó tres días la decisión de la medida de aseguramiento.

La Fiscalía, con apoyo de la Procuraduría , pide que se dicte casa por cárcel para la secretaria de Educación de Medellín , Alexandra Agudelo; para la exdirectora técnica de Buen Comienzo, Lina María Gil, y Henry Gómez, exrepresentante de corporación Colombia Avanza, porque tendrían material probatorio de la supuesta responsabilidad de los implicados en las irregularidades de contrato por 23 mil millones de pesos para el suministro de paquetes alimentarios de Buen Comienzo a niños y madres gestantes durante la pandemia.

Sin embargo, así como los defensores, el abogado Santiago Trespalacios, defensor de la secretaria, sostuvo que no habría delitos ni irregularidades en el contrato ejecutado, además de que insistió que ni siquiera hay elementos para una medida privativa de la libertad por las interceptaciones que presentadas por la Fiscalía no tienen ninguna relación con su defendida.

"Las pruebas en contra de Alexandra para justificar los fines brillaron por su ausencia, porque se pretende aplicar unas conversaciones en las que no participa y no tiene ninguna relación con ella, porque se pretende endilgarle a ella situaciones sobre las que no tiene control", expuso el jurista.

La juez del caso ya tiene todos los elementos aportados por las partes, por lo que este lunes dará su veredicto sobre si los implicados deben ser privados de su libertad.

"Yo también debo encargarme de los temas constitucionales del juzgado y revisar estos elementos también que dan traslado las partes para poder tomar la decisión", explicó la togada.

La audiencia se reanudará este lunes a las 2:30 de la tarde cuando se definirá si se dicta o no casa por cárcel a la integrante del gabinete del alcalde Daniel Quintero.

