“Apostamos a una empresa que invierte”: gerente de EPM explica capital para salvar Tigo-Une

Finalmente, Empresas Públicas de Medellín (EPM) confirmó la capitalización para salvar Tigo-Une; será de $300.000 millones para fortalecer el flujo de caja de la compañía y “proteger el patrimonio público”. Con esta inyección de recursos se evita la quiebra total, pero, ¿ahora qué sigue?, ¿se fusionará con otra empresa de telecomunicaciones?, ¿se cambiará de estrategia y de mandos?

A esto respondió en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, quien aseguró que el acuerdo al que se llegó lo que “permite es tener unas garantías de retorno de los recursos de la capitalización” y, a su vez, que le permita a Tigo crecer.

“Le estamos apostando a que Tigo no es una empresa que va en picada, sino, con todos estos recursos y otros que se esperan vía financiación, pueda hacer un plan de inversiones, unas renovaciones de espectro ambiciosa e, incluso, ser protagonista de las subastas 5G; a eso le estamos apostando”, señaló.

Carrillo recalcó que a partir de ahora esperan un comportamiento que “asegure los recursos públicos” con “doble rigor y transparencia” en sus estrategias. Por eso le pidió a la compañía “no asumir compromisos que no se puedan honrar” y buscar “sinergias”, las cuales ya están estudiadas, según precisó.

Sobre esas sinergias, explicó que han analizado la posibilidad de fusionar su red móvil con Movistar, pero aclaró que esto aún no se materializa más allá de una idea y que, de lograrse algún día, dependerá de otros factores que están “en estudio”.

“De darse, hay unas sinergias que pueden cambiar el rumbo en una proporción importante frente a lo que hemos vivido en los últimos años. Creo que eso hace que haya una mayor competitividad en el sector telecomunicaciones y, por supuesto, una mayor agresividad para capturar un mercado que sí se mueve por precios y que no es tan regulado”, afirmó.

Sobre esa capitalización para salvar Tigo-Une, el gerente de EPM reveló que, en un principio, se querían salir, pero no se los permitieron. Según dijo, eso evitó también una oportunidad de negocio. En ese sentido, aseveró que ahora el llamado es a establecer un modelo de negocio “sumamente eficiente” para asegurar los recursos invertidos.

“Nosotros nos queríamos salir y no nos dejaron, el Concejo Distrital de Medellín no nos permitió salir y haber evitado tanto esa capitalización e, incluso, obtener cerca de 2.5 billones de pesos si nos hubieran permitido vender la opción en ese momento. Hoy, el llamado a la administración de Tigo es hacer un plan de negocios sumamente eficiente con principio de austeridad”, puntualizó Carrillo.

