Aún no se decide el futuro de la Fábrica de Licores de Antioquia

La idea liderada por Luis Pérez Gutiérrez era vender el actual lote de 138 mil metros cuadrados en 600 mil millones de pesos, cuando el traslado cuesta $350 mil millones.



Así, la Gobernación quedaría con 250 mil millones de pesos de ganancia de ese traslado. Sin embargo, el lote ha cambiado de tamaño tras una real medición y por ende, de precio.



En diálogo con Blu Radio, el gobernador de Antioquia explicó que todo depende de cuánto sea finalmente el precio del lote, lo cual siguen en análisis.



Con ese panorama, se buscan otras opciones que no impliquen el traslado de la FLA. Una de ellas es ahorrar desde el bodegaje.



Actualmente, el arriendo de las bodegas al año cuesta entre 10 y 14 mil millones de pesos, por lo que el gobernador solicitó estudiar la posibilidad de construir esos espacios en el mismo lote, si es que la FLA se queda en Itagüí.



Luis Pérez insistió en que es una decisión de gobierno, que no toma ni la gerencia ni la junta de la FLA y que sólo se determinará cuando estén listos los análisis técnicos, económicos y jurídicos para los que aún no hay tiempo estimado.



