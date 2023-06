Autonomía universitaria es académica, no para que policía no entre: rector Universidad de Antioquia

Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia , habló en Mañanas blu sobre los hechos de violencia en la universidad, luego de que recientemente encapuchados protagonizaran disturbios y quemaran una motocicleta de la Policía Nacional en inmediaciones de la institución.

Sobre este tipo de casos, el rector de la Universidad de Antioquia cuestionó la efectividad que podría tener la entrada de la fuerza pública a la institución.

"En épocas más difíciles ingresaba la fuerza pública, hace dos o tres años fue la última vez que ingresó el Esmad y es una acción inútil, porque esto ni previene ni mejora ni termina con este tipo de acciones y es una confrontación en un campus muy grande, pero somos claros y es que la universidad no es un extra territorio, hace parte del territorio colombiano y para eso no nos sirve la autonomía, la autonomía no es para evitar que haya presencia de la fuerza pública cuando se requiera, nuestra autonomía es académica y para eso si nos sirve, pero lo que hay que hacer es desde lo que definan las autoridades competentes y yo no soy autoridad competente en términos de seguridad y vigilancia", indicó Arboleda en Blu radio.

El rector de la Universidad de Antioquia también se refirió a la quema de la motocicleta de la Policía por parte de encapuchados.

"No tengo ninguna idea de como lograron entrar con la motocicleta, pero eso se volvió un espectáculo en el campus universitario, después la sacaron y la icendiaron en la calle Barranquilla. Son asuntos inexplicables, algún fetiche tendrán en exhibir eso", afirmó Arboleda.

Sobre prevención en el campus ante hechos violentos

"La labor pedagógica no la podemos abandonar. Nosotros tenemos encuentros, diálogos, espacios y nos sentamos a hablar de estos temas, de los encapuchados, del micro tráfico, de tantos problemas, tratando de hacer entender que el campus universitario de cualquier parte del país debe estar libre de violencia y que, por supuesto, debemos protestar, marchar, dentro del marco de la ley, pero creemos que alrededor de la violencia no logramos nada. La labor pedagogica no la vamos a deja de hacer", enfatizó.

