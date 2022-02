¿Cambios en sistema de señalización habrían incidido en trágico accidente en el metro?

La trágica muerte de Carlos Mario López y Gustavo Atehortúa, empleados del Metro de Medellín , está llena de incertidumbre porque, cuatro días después, no hay claridades sobre el accidente ocurrido en los rieles de la estación Sabaneta.

Para el sindicato Sintrametro, hay muchas preguntas sin resolver aún, pero estas lamentables muertes podrían estar relacionadas con el cambio en el sistema de señalización que se hizo desde noviembre del año pasado.

Publicidad

Anteriormente, los intervalos de paso de los trenes eran de casi tres minutos y ahora bajaron a menos dos minutos, por lo que es menos tiempo para que los trabajadores hagan las labores de mantenimiento con un mecanismo de aseguramiento propio como el que tenían las dos víctimas, es decir, uno hace de vigía y el otro hace el mantenimiento; pero no tendrían un aseguramiento técnico que permite que un puesto central de control le dé la orden de marcha escrita al conductor de un tren para que vaya a menos velocidad y haya menos riesgos.

Según Claudia Montoya, presidenta del sindicato, esos cambios no se han difundido con precisión a todos los empleados y es posible que Carlos Mario y Gustavo no conocieran todos los funcionamientos del nuevo sistema.

Publicidad

"Hay algunos cambios que se presentan en este nuevo sistema que no han sido puestos en conocimiento de todos los trabajadores. Me atrevería a decir que los compañeros no conocían estos nuevos cambios", manifestó la líder sindical.

Ante estas inquietudes y el cambio del sistema de señalización, el Metro de Medellín informó que no se va pronunciar por ahora y estará a la espera de los resultados de la investigación.

Publicidad

Escuche más noticias: