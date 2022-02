CNE solicitó una audiencia en el proceso de revocatoria al candidato al senado Alex Flórez

El Consejo Nacional Electoral, CNE, solicitó una audiencia virtual dentro del proceso de revocatoria al candidato al senado por el pacto Histórico Alex Flórez, debido a una petición del ciudadano Óscar Giovanny Montoya el 27 de diciembre de 2021 donde anunció una presunta incursión del candidato en doble militancia política mientras era concejal de Medellín.

Así mismo la ciudadana Elena Escobar, solicitó el 30 de diciembre la revocatoria de inscripción de la candidatura del candidato Flórez.

Al respecto, el candidato contó que esta solicitud no es más que una audiencia de trámite que presentó el ciudadano, pero que no va a prosperar de ninguna manera, debido a que el movimiento independientes al que él pertenecía no había presentado candidatura al senado ni a Cámara de Representantes.

Pero como yo hacía parte de un movimiento, yo no tengo la restricción legal que tienen partidos políticos y no de movimientos sostuvo Flórez.

Además sostuvo que casos similares se habían presentado con otros candidatos en la ciudad y no tuvo ninguna prosperidad la solicitud, como fue el caso del exconcejal Daniel Carvalho que está aspirando a la cámara de Representantes.

La audiencia sería de manera virtual mañana a las 3 de la tarde, donde el candidato ejercería su derecho de defensa y se pronuncie respecto a las pruebas de los denunciantes.

