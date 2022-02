Colegio en Copacabana cumple cinco meses cerrado por daño en su vía principal por un derrumbe

A propósito de invierno, uno de los mejores colegios del Valle de Aburrá, no pudo reanudar las clases presenciales de sus más de 1.600 estudiantes, debido a que completó cinco meses cerrado por un derrumbe que se llevó la vía de acceso a esa sede educativa y nadie hace nada.

La Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Copacabana está cerrada desde el 11 de octubre pasado cuando un talud de 10.000 metros cúbicos se desprendió y bloqueó un tramo de la autopista norte en el kilómetro 8 + 400 en ese municipio del norte del Valle de Aburrá.

Publicidad

Aunque después de semanas, la concesión Vinus removió del derrumbe, el desprendimiento de la montaña se llevó consigo la vía de acceso y obligó a la suspensión de las clases presenciales.

Los alumnos terminaron el año en sus casas y este lo iniciaron repartidos en tres instituciones, pues cinco meses después sigue un hueco enorme en lo que era la entrada y vía de acceso a la escuela, según el alcalde de Copacabana, Héctor Monsalve.

Publicidad

“No tienen acceso a esa institución y aun así lo tuvieran, mientras no se estabilice ese talud pues no es adecuado que los estudiantes retornen, porque si ocurre otro movimiento en masa puede ser un riesgo para los estudiantes”, expresó el alcalde Monsalve

Según el mandatario, ha hecho gestiones en la Gobernación de Antioquia, en la ANI y el Área Metropolitana pero todos indican que la responsabilidad es de la concesión Vinus, sin embargo, esta no responde.

Publicidad

“Hasta el momento no se han manifestado. Ellos dicen que esos no le corresponde, todos dicen que a nadie le corresponde, pero para cobrar el peaje si a todos les correspondía”, puntualizó.