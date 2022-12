Comerciantes de Puerto Valdivia, entre los más afectados por crisis de Hidroituango

Los comerciantes de Puerto Valdivia evacuados por la emergencia en Hidroituango siguen perdiendo los insumos que tenían en sus negocios. Algunos de ellos ya empiezan a buscar otras zonas para reubicar su fuente de empleo.

Frutas, cárnicos, lácteos y granos eran algunos de los productos que se vendían en el Baratón, la proveedora más conocida de Puerto Valdivia. Su dueño, Mauricio Jiménez, alcanzó a sacar algunos de esos insumos y electrodomésticos antes de dejar su negocio a orillas del río Cauca.

“Tenía siete empleados y hoy en día no tengo nada. En este momento me tocó conseguir bodegas para organizar esto, la mercancía me tocó llevarla para otro lado”, relató el hombre a BLU Radio.

Catorce años le tomó acreditar su negocio, pero hoy, tras la contingencia en Hidroituango, dice que solo lo acompaña la esperanza de empezar desde cero.

“He pensado en buscar un local para montar de nuevo el negocio, igual no va a ser como antes. Las cosas han cambiado mucho, ya la clientela que tenía se reparte para un lado y para otro. La verdad es que no sabe uno qué hacer”, añadió.

Por ahora, él, su esposa y sus 3 hijos, viven en un autoalbergue en el casco urbano de Valdivia, a la espera de que pese a la emergencia su negocio vuelva a resurgir.