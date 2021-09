Como un "baldado de agua fría" calificó Sergio Fajardo responsabilidad fiscal por Hidroituango

El candidato presidencial y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, aseguró que ya fue notificado por parte de la Contraloría General de la Nación de su presunta responsabilidad fiscal en la emergencia del proyecto Hidroituango.

Calificó como "un baldado de agua fría" el fallo de primera instancia, sin embargo, advierte que tiene la certeza y la tranquilidad de que él y su equipo obró bien, con transparencia absoluta.

“Es un baldado de agua fría, sí, por supuesto, lo seguiré enfrentando también y como siempre lo hecho a la luz del día. Nunca me he escondido y no lo haré en este momento porque sé que mi equipo obró bien con transparencia absoluta”, afirmó

Tengo la certeza y la tranquilidad de que obramos bien, mi equipo obró bien, con transparencia absoluta. Trabajaremos en el recurso de reposición para mostrar mi inocencia ante la Contraloría. Mucha calma y mucha concentración. pic.twitter.com/euGtiuA8v1 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) September 6, 2021

Pidió no entrar en controversias y fue enfático en señalar que trabajará en el recurso de reposición para mostrar su inocencia ante la Contraloría.

