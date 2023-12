Con 180 hombres el Ejército busca recuperar la seguridad en zonas rurales de Briceño

Ante los enfrentamientos y hostigamientos a la población civil que se vienen registrando en diferentes veredas del municipio de Briceño y que ha desencadenado el desplazamiento de más de 900 personas, el Ejército Nacional aclaró que mantiene operaciones militares en la región.

El general Juan Carlos Fajardo González, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, explicó que tiene al menos 180 hombres en la región para garantizar la seguridad de los habitantes y que no existen zonas vedadas para las tropas.

"No hay zona vedadas en Antioquia , no hay zonas vedadas en Briceño y no hay absolutamente nada de este término que emplearon porque nuestras tropas siempre han estado en el lugar e inclusive, con el los hechos que se ha enfrentado contra nosotros, sin embargo persistimos en la región", dijo el general, agregando que lo agreste del terreno dificulta la llegada de las tropas.

Desde el Ejército también explican que Briceño se ha convertido en un corredor estratégico de movilidad que conecta el Urabá con el Bajo Cauca y a su vez el Pacífico con el norte del país.

Publicidad

De acuerdo con las autoridades, desde que comenzaron los cese al fuego con las Disidencias de las Farc y el ELN , en Antioquia esos grupos armados armados han violado los acuerdos en 11 y 28 ocasiones respectivamente.

Le puede interesar: