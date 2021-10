Concejales que no aprueben venta de acciones de UNE deberán responder ante autoridades: Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, insistió una vez más en la necesidad de que el Concejo de Medellín apruebe la venta de las acciones que este miércoles tiene EPM en UNE para así obtener recursos que sirvan para la recuperación de Hidroituango.

Cabe recordar que aún el proyecto de acuerdo está en estudio en comisión y, por ahora, la mayoría de los concejales es que no pasaría a debate.

Ante esto, Quintero recordó que hay una cláusula de protección al patrimonio público, creada con la privatización de UNE, que está por vencerse y, de no activarse, EPM perdería $2 billones.

“La decisión está en manos del Concejo, pero no es una decisión política, es una decisión técnica. Los concejales, que por hacer oposición por razones políticas le hagan perder ese dinero a EPM, le hagan perder $2 billones a EPM o a la ciudad, tendrán que responder ante los organismos de control- Un funcionario público no puede hacer eso”, aseveró el alcalde.

Ante esto, varios concejales del Centro Democrático reaccionaron y aseguraron que la alcaldía, por el contrario, no ha entregado información suficiente sobre el proceso.

"Hoy no conocemos cuánta plata va a ingresar por la venta de esas acciones. No podemos firmar un cheque en blanco. Tampoco hay claridad sobre la destinación de los recursos. Esto pasa por la desconfianza que tenemos en la actual administración. Además, si sabía que esta clausula se iba a vencer, porqué no lo tramitó antes", dijo el corporado Simón Molina.