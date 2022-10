Consorcio CCC Ituango no quiso ejecutar Plan Mireya en Hidroituango: EPM

EPM confirmó que el Consorcio CCC Ituango no continuará en la obra una vez finalicé el contrato de la primera etapa del proyecto Hidroituango.

El gerente de EPM, Jorge Carrillo, explicó que el objeto contractual con CCC Ituango está establecido para la etapa 1 de la hidroeléctrica, y hay un impedimento jurídico que le permite continuar, por lo que EPM está obligado a licitar la parte 2 del proyecto, donde el Consorcio puede participar.

No obstante, aseguró que le solicitaron la ejecución del Plan Mireya con unas nuevas condiciones que no fueron aceptadas por el contratista: "Se les requirió para saber si estaban interesados en ejecutar el plan Mireya bajo unas condiciones de pago y precios diferentes, cuya respuesta fue no, no es de nuestro interés", aseveró Carrillo.

A pesar de eso, EPM aseguró que no tienen en riesgo la continuidad del segundo contrato ni los cronogramas de las unidades 3 y 4 en Hidroituango, debido a que el nuevo contratista entraría el 1 de diciembre, sin necesidad de empalme del consorcio saliente, debido a que Empresas Públicas logró diseñar un esquema de ejecución para evitar inconvenientes.

"Ya no estamos en el mismo punto un empalme y uso de instalaciones de un contratista para pasársela a otro, porque haber tenido más tiempo nos permitió iniciar un esquema de ejecución para que pueda entrar, así no tenga colaboración del contratista saliente", finalizó.

Una vez terminado el contrato el 30 de noviembre con CCC Ituango, EPM comenzará con la implementación del Plan Mireya para hacer recuperación y atención prioritaria a Hidroituango. Para ello, están buscando un contratista que atienda la terminación de las obras civiles de las unidades 3 y 4 que tienen pendientes algunos concretos.

