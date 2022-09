Construcción de vía 4G en Remedios estaría causando agrietamientos a viviendas y colegios

La construcción de una vía 4G en Remedios, Antioquia, estaría causando agrietamientos y otros daños a viviendas. Siete familias tendrán que evacuar por riesgo de desplome de sus casas.

Las obras se adelantan en el sector de María Alegría, donde pasa la doble calzada de la autopista Conexión Norte que desarrolla Autopistas del Nordeste.

Esta es la misma vía que conecta a Remedios con Caucasia y donde un derrumbe tiene incomunicado a los habitantes de la zona y los estudiantes del colegio La Cruzada, incluso, tienen dificultades para ir a la institución.

A pesar de que la concesión niega que las obras sean responsables de esta emergencia, un informe técnico de la alcaldía alerta que siete viviendas deben ser evacuadas porque presentan grietas y daños estructurales que podrían poner en riesgo a las familias.

Una de las afectadas reclama que le solucionen el problema, además de que se niega a desalojar por ahora.

“No sabemos que podremos hacer porque en este momento esta la casa así, muy afectada. Estamos en peligro y no tenemos ni ayuda de la alcaldía, no tenemos a la ANI que no ha respondido nada, osea estamos en la inopia totalmente”.

Se realizó una reunión con las autoridades de ese municipio y se concluyó que se brindará un auxilio de habitacionalidad a las familias afectadas, según el concejal de Remedios, Stiven Ramírez.

“Ya se van a emitir unas resoluciones por parte de la alcaldía municipal, donde la administración les va a dar un auxilio de arrendamiento a esas siete familias. Según la norma, son tres meses prorrogables por el mismo tiempo, osea que estimamos que sean seis meses”.

Mientras se buscan soluciones para las familias afectadas y el riesgo que hay para todo el barrio María Alegría de Remedios, la concesión.

La Autopista del Nordeste indica que la vía seguirá cerrada por el gran derrumbe al menos 20 días más.

