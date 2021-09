Contraloría acata orden de ampliar términos de apelación en caso Hidroituango, pero pide vigilancia

La Contraloría General aseguró que respeta, pero no comparte la decisión de un juez de aceptar la tutela interpuesta por María Eugenia Ramos, una de las investigadas en el caso Hidroituango , que le otorga tiempo adicional para presentar sus apelaciones ante el fallo por presunta responsabilidad fiscal.

Según la entidad, no es cierto que el término de 5 días establecido en el fallo de primera instancia vulnere los derechos fundamentales como quedó plasmado en la tutela y agregó que no comparte la medida pues el juez "no realizó una evaluación siquiera somera de los requisitos para su procedencia".

En el comunicado, la Contraloría dijo que la medida también genera un trato favorable para Ramos, pero perjudica a otras personas investigadas tanto en este caso como en otros que adelanta como ente de control.

Así mismo, el vicecontralor Julián Ruiz reiteró que este fallo solo aplicará para Ramos y no para los demás investigados.

"El fondo del asunto es por la inconformidad por el término de 5 días, pero este es un término que está contenido en leyes especiales que gobiernan el proceso de responsabilidad fiscal y que ha sido ampliamente aceptado por la jurisprudencia", detalló Ruiz.

Ante esto, la Contraloría informó que ya respondió al juez lo solicitado, pero que de igual manera pidió una vigilancia especial del caso por parte del Consejo Superior de la Judicatura y Procuraduría General.

Publicidad

Le puede interesar: escuche y siga Noticias del día en Colombia, en Spotify