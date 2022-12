Controversia por carta de 49 empresarios que apoyan al presidente Duque

En un aviso, pautado en un medio de comunicación, que ha causado bastantes reacciones en redes sociales, a favor y en contra, 49 empresarios, la mayoría del Comité Intergremial de Antioquia apoyan a Duque. “Somos conscientes de que en 100 días no se puede lograr un milagro de dar resultados contundentes y que es injusto culparlo por lo que usted no hizo”, se lee en el primer párrafo.



En diálogo con Blu Radio, uno de los empresarios firmantes del aviso, Juan Camilo Restrepo, presidente de Augura dijo: “uno no puede culpar de los males acumulados a un gobierno que lleva escasamente 4 meses (…) Creemos que es injusto pasar de propuestas a vías de hecho y paros. Por eso, como sector privado, manifestamos el apoyo al gobierno nacional. El presidente tiene las mejores intensiones y debe resolver esos acumulados del gobierno”.



Renglón seguido, los empresarios hablan del Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. “Usted recibió del gobierno Santos un país sin recursos, hipotecado y lleno de compromisos imposibles de cumplir, precisamente por el gigante difícil fiscal. Déficit mucho mayor a lo que Usted y los analistas de su campaña, estipularon”.

“No es tiempo de mirar hacia atrás. No estamos mirando con retrovisor. Es momento de fortalecer las instituciones y el Estado. De ese gobierno hay cosas muy buenas y cosas que no se realizaron”, precisó Restrepo.



Los empresarios también hablan de seguridad. “Es tanta la inseguridad que los colombianos no percibimos que en los tres primeros meses las acciones de la Fuerza Pública contra las disidencias crecieron 45% y se logró la captura de 1.166 delincuentes”.



Los empresarios finalmente le dicen al presidente Duque que la misión es “evitar que Colombia se convierte en otra Cuba o Venezuela".

La publicación ha recibido cientos de críticas a través de las redes sociales.

Yo soy colombiano de buena voluntad, emprendedor, genero 7 puestos de trabajo, pago todas las prestaciones sociales legales, pago todos los impuestos de ley y no considero que Duque sea la esperanza de esos Colombianos de bajos recursos. Esa afirmación no es del todo cierta. — Leonardo Manosalva (@leonardomanosal) December 2, 2018

Si los empresarios quieren ayudar a hacer un mejor pais deben pagar los impuestos que les corresponde y generar mas puestos de trabajo para evitar la informalidad. — Elias Abdala (@EliasAbdalaShal) December 2, 2018

