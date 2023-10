Cortes de agua: Medellín, La Estrella y Copacabana tendrán interrupción del servicio esta semana

Empresas Públicas de Medellín informó que, para realizar trabajos de mantenimiento y lavado de tanques, diversos sectores de Medellín, La Estrella y Copacabana tendrán cortes de agua programados.

Cortes de agua en La Estrella

En La Estrella, sur del Valle de Aburrá, serán 1.662 usuarios de los sectores El Pedrero, Ancón, San Martín, Caquetá, Chile, La Chinca, Pueblo Viejo y Quebrada Grande los que estarán sin agua entre las 9 de la noche de este lunes y las 2 de la mañana del martes.

Cortes de agua en Copacabana

Por su parte, en Copacabana, los afectados serán 758 usuarios de los barrios El Noral, Zarzal y Curazao. Allí, los cortes de agua serán entre 10 de la noche del martes y 3 de la mañana del miércoles.

Cortes de agua en Medellín.

La mayor cantidad de usuarios afectados esta semana por los cortes de Agua en el Valle de Aburrá serán los habitantes de Medellín, ciudad que, en sectores como Bello Oriente, La Cruz, La Honda y Versalles II estarán sin el servicio entre 10 de la mañana y 4 de la tarde del próximo miércoles, 25 de octubre.

Publicidad

También en Medellín tendrán interrupción del servicio, en ese mismo horario, 9.163 usuarios de los barrios Versalles No. 1, La Cruz, Oriente, Versalles No. 2, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1, La Avanzada, María Cano-Carambolas, San José La Cima No. 2, La Salle, El Compromiso y La Esperanza No. 2.

Cortes de agua en El Poblado

Por otra parte, habitantes del barrio Poblado estarán sin agua entre entre las 1:00 de la tarde del miércoles 25 de octubre y las 4:00 de la mañana del jueves 26 de octubre.

Consulte los demás cortes de agua en el Valle de Aburrá