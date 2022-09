Cortes de agua: Medellín tendrá interrupción del servicio entre martes y jueves

EPM informó que, entre martes y jueves de la presente semana, realizará trabajos de mantenimiento y modernización en el sistema de acueducto, por lo que algunos sectores de Medellín tendrán cortes de agua programados.

Dónde serán los cortes de agua en Medellín

La interrupción del servicio en la capital antioqueña, comenzará desde las 8:00 de la noche de este martes, hasta la 1:00 de la mañana del jueves, 21 de septiembre, en sectores como Santa Rita, Acevedo, Madrigal, Zamora, Granizal y Alpes del Norte.

Publicidad

Por otra parte, unos 1.125 usuarios de los barrios El Castillo y La Aguacatala tendrán interrumpido el servicio entre las 9:00 de la noche del miércoles 21 de septiembre y las 5:00 de la mañana del día siguiente.

El último de los cortes programados afectará a unos 10.849 usuarios de los barrios: Brasilia, Jardín Botánico, Universidad de Antioquia, Sevilla, El Chagualo, Jesús Nazareno, Hospital San Vicente de Paúl, Prado (Medellín), Parque Norte, San Pedro, La Mansión, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2 y Campo Valdés No. 1, donde el agua se irá entre las 10:00 de la noche del miércoles 21 de septiembre y las 4:00 de la mañana del jueves 22 de septiembre.