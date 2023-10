Crisis humanitaria en el nordeste antioqueño: enfrentamientos dejan 10 muertos y varios confinados

Hay crisis humanitaria en el nordeste antioqueño por la confrontación de grupos armados que dejan, a la fecha, un saldo de 10 muertos y más de 1.000 personas confinadas. Organizaciones sociales piden voluntades verdaderas de paz.

Las comunidades rurales de Remedios y Segovia atraviesan una crisis humanitaria, debido a las incursiones de estos grupos al margen de la ley. En las zonas rurales de estos municipios han tenido lugar seis incursiones en lo que va del año, la más reciente en la vereda Cañaveral Chicamoqué, que habría dejado un firmante de paz asesinado.

El ELN, disidencias de las Farc y también el Clan del Golf, son los grupos presentes en esta zona en donde a la fecha hay un saldo de 10 muertos, 1.185 personas confinadas y un aproximado de más de 1.000 desplazados .

Las personas confinadas viven en medio del temor de la presencia de estos grupos, no pueden trabajar y han tenido que recurrir a las ayudas de veredas cercanas.

Sobre esta situación se pronunció Carlos Morales, representante legal de Caucopana, quien exigió acciones contundentes por parte de las instituciones.

“Hay una fuerte tensión, hay un nivel de desplazamiento interno porque las poblaciones se están desplazando internamente de veredas a otras. Que las autoridades digan que no pasa nada, porque llegan con sus comisiones de rapidez en un día, eso llevamos alertando a nivel nacional y departamental. Que las autoridades digan que no están pasando nada, si está pasando, lo que pasa es que no están haciendo su trabajo”, afirmó.

Asimismo, Winston Gallego, de la Corporación Jurídica Libertad, señaló que es necesario que avancen las negociaciones del Gobierno Nacional para un cese multilateral con los grupos involucrados. También añadió que, si bien ha habido enfrentamientos entre el Ejército y dichos grupos, dejando, incluso, un soldado muerto.

“Esa comisión en el norte, una zona compleja, es que se instalan retenes a pocos minutos cerca de guarniciones militares. Hemos alertado al Ministerio de Defensa y no vemos un avance en esa situación”, afirmó.

En ese sentido, resalta la gravedad de la situación que se ha venido viviendo desde hace varios años y que en los últimos meses se ha intensificado por la ambición de los grupos armados de tomar el control de los territorios y por lo "tenue de las acciones del Gobierno Nacional".

