"Cronograma no se ajusta a su terminación": constructor sobre fecha de inauguración de Hidroituango

A pesar de que EPM anunció que el 26 de julio comenzaría a operar Hidroituango , el consorcio constructor CCC Ituango pone en duda esa fecha porque sus cronogramas de obras indican que apenas en octubre comenzarían las pruebas de agua en las turbinas.

Así se conoció en una carta que este consorcio, conformado por Camargo y Correa, Conconcreto y Coninsa, envió el 21 de febrero pasado al vicepresidente de proyectos de Generación de Energía de EPM, William Giraldo, para pedir claridades e información sobre las estrategias de la compañía.

Publicidad

Según CCC Ituango, "encontramos que dichos cronogramas no se ajustan a su terminación para la fecha anunciada", pues conocen todo el proceso debido a que los cronogramas son analizados conjuntamente con los comités de programación en los cuales participan y en los que se presentan actividades que desarrolla el consorcio.

La constructora indicó que la ruta crítica de entrada en operación de la primera unidad depende del blindaje de las conducciones y codos superiores, al igual que los concretos de esas obras. Lo que no estaría listo hasta octubre de este año cuando se podría iniciar con las pruebas.

Publicidad

A pesar de que EPM anunció que el 26 de julio comenzaría a operar Hidroituango, el consorcio CCC Ituango pone en duda esa fecha porque sus cronogramas de obra indican que apenas en octubre comenzarían las pruebas de agua en las turbinas. #VocesYSonidos https://t.co/Waf9H6pz0g pic.twitter.com/JOLxXj4qSE — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) February 27, 2022

Para el diputado Luis Peláez, que ha investigado el proyecto, "el alcalde Daniel Quintero una vez termina siendo un mentiroso para todo Medellín, para Antioquia y Colombia. Se ve claramente que esa fecha que dio Daniel Quintero en ningún momento estaba coordinada con las obras que se estaban haciendo en Hidroituango".

Publicidad

El diputado agregó que preocupa no sólo que en esa fecha no comience a operar, sino que no se podría cumplir con los compromisos de obligación de energía en firme y generaría más sanciones a EPM.

CCC Ituango solicita a EPM que brinde información sobre las estrategias para lograr esa fecha, teniente en cuenta que hay más actores implicados en las obras de Hidroituango.

Publicidad

Escuche el podcast 'Sin Tabú':