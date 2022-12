Cuadrilla de Continental Gold pidió al Ejército no estar cerca: gobernador de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en entrevista con BLU Radio, aseguró que la cuadrilla de Continental Gold en Yarumal había pedido que la Fuerza Pública no estuviera cerca, porque supuestamente eso les ponía en la mira de los grupos ilegales.



"La información que he adelantado con algunos ciudadanos, con inteligencia de los organismos de seguridad y directamente con los generales de la República que operan en esta zona es que la cuadrilla de Intercontinental Gold que estaba trabajando en la zona no estaba de acuerdo en que el Ejército estuviera cerca a ellos", indicó.



"Muy seguramente ellos, convencidos y a la vez engañados por personas de la zona que les dijeron que lo mejor era que las autoridades no estuvieran cerca. Esa es la versión que me han ratificado los generales", agregó el mandatario departamental.



Esa, de acuerdo con las fuentes castrenses citadas por Pérez Gutiérrez, fue la razón que motivó el alejamiento de los uniformados de la cuadrilla.

El alcalde Federico Gutiérrez lamentó el ataque contra los geológos de Continental Gold en Yarumal y confirmó las alianzas entre disidencias del frente 36 de las Farc y estructuras criminales del Valle de Aburrá.



Como lo denunció el gobernador de Antioquia, las disidencias del frente 36 de las Farc en el norte del departamento están aliadas con estructuras delincuenciales para facilitar el tráfico de drogas y armas y para realizar lavado de activos.



El mandatario señaló que la Fiscalía ya investiga estos nexos y será el ente que revele cuáles son los combos implicados en esta alianza.

