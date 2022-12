Curador del Space no estaba inhabilitado para presentarse al concurso: coordinador

El profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín Ignacio René Uribe, coordinador del concurso que eligió como el mejor curador a Carlos Alberto Ruiz Arango, quien otorgó la licencia del edificio Space, explicó en entrevista con BLU Radio por qué ganó él.



Explicó que siempre tuvieron claro que Ruiz Arango fue el curador de las torres del Space, pero eso no lo inhabilitaba para concursar.



“Desde la inscripción teníamos claro que él era el curador del Space (…) De acuerdo con la ley, no estaba inhabilitado, nosotros constatamos que no tuviera inhabilidad por parte legal”, comentó.



En entrevista con Mañanas BLU, el profesor Uribe también le respondió al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien pidió que se revisara el proceso.



“Nosotros tenemos todo en orden, cuando él quiera venir a inspeccionar lo que hemos hecho, aquí está todo para que él proceda como quiera”, agregó.



Aceptó que el proceso que se puede revisar, aunque hizo énfasis en que “todas las grandes decisiones se tomaron de común acuerdo con la Secretaría de Gestión y Control Territorial”.



Finalmente, advirtió que la situación de las curadurías es crítica en Medellín “y eso nos lo expresaron en la Secretaría porque de cuatro curadurías que hay, solo hay una curadora en propiedad, un curador encargado y otras dos curadurías a cargo de la curadora en propiedad”.



La crítica de las víctimas del Space



Ángela Cantor, hermana de Juan Esteban, que falleció en la tragedia del edificio Space en Medellín, denunció que el curador Carlos Alberto Ruiz Arango ganó el concurso pese a tener presunta responsabilidad en el caso del edificio colapsado.



Para Cantor, es inconcebible que Carlos Alberto Ruiz Arango pretenda seguir como curador cuando por “negligencia”, dijo ella, no se haya podido evitar el colapso del edificio el 12 de octubre de 2013.



Además, pidió una amonestación monetaria y que se investiguen los criterios de evaluación para la escogencia de curadores urbanos, sus calificaciones y concursos.