Daniel Quintero anuncia que llamará a los directivos del GEA para tender puentes y buscar acuerdo

En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reveló que llamará a los directivos del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) para “tender puentes” y buscar acuerdos. Señaló que quiere ser ese medio entre los gremios antioqueños y el nuevo gobierno del presidente electo, Gustavo Petro , que arranca a partir del próximo 7 de agosto, cuando asuma oficialmente como jefe de Estado.

Aunque el mandatario local aceptó que actualmente la relación con los empresarios antioqueños es “tensa”, dijo que buscará sentarse con ellos para hablar e impulsar sus intereses. Además, aclaró que no solo se pondrá en contacto con el GEA, a los que llamó “rivales políticos”, sino con todos los gremios de la ciudad.

Publicidad

“Los voy a llamar, no nos hemos comunicado. La relación es muy tensa, nos hemos dado muy duro de lado y lado. Tengo un estilo que puede ser considerado fuerte, pero la justicia me ha dado siempre la razón, pero también hay que reconocer que es con los rivales con los que hay que sentarse, rivales políticos, porque no se han comportado como empresarios sino como políticos”.

Le puede interesar:

Voy a llamar a todos, también a los dirigentes del GEA saliente, me voy a sentar con ellos, cuáles son sus preocupaciones, cómo ayudar a sus intereses. Cuando un empresariado es inteligente utiliza a su alcalde para tramitar sus diferencias e intereses ante el Gobierno Nacional añadió.

Publicidad



El alcalde Quintero recalcó que la mejor opción, ahora, es “abrir puentes” con quienes considera son sus “rivales” y lo ven a él también como uno: “ser puente entre el empresariado, gremios antioqueños y el nuevo gobierno”.

Y es que, justamente, así como en Sura, tres miembros del GEA renunciaron a la junta directiva de Nutresa ante la primera OPA por Grupo Argos, movimientos que se conocieron este miércoles.

Publicidad