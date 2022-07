Daniel Quintero negó existencia de alertas por riesgo en el corregimiento de San Antonio de Prado

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, negó que hubieran alertas por riesgo en la zona donde se presentó el deslizamiento en el corregimiento de San Antonio de Prado que cobró la vida de dos personas, a pesar de que ya había reportes previos de los bomberos y de la comunidad.

En el consejo de gobierno semanal, el mandatario señaló que habían algunas denuncias, pero no una alerta en ese punto en particular donde se originó el deslizamiento y cobró la vida de un niño de 3 años y su mamá. Además, obligó a la evacuación de más de 100 familias.

“El deslizamiento de San Antonio de Prado ocurre cuando no está lloviendo, pero como ya empieza la temporada de calor, curiosamente eso crea una inestabilidad, que fue lo mismo que pasó en Andes. Sobre este caso particular no teníamos una denuncia”, afirmó Quintero.

“El informe decía que se solicitaba la presencia de ingenieros del DAGRD y el Área Metropolitana porque habían grietas de dos y tres metros en la zona que comprometería a la quebrada Doña María. Estuvimos allí con la comunidad, estuvimos caminando toda esa zona. También nos habíamos comunicado al 123, pero no hubo respuestas oportunas”, manifestó mientras tanto un bombero.

Cabe recordar que la Personería había ordenado abrir una indagación preliminar para determinar si hubo omisiones en la atención de la Alcaldía de Medellín frente a este deslizamiento.

También es importante mencionar que, tras la emergencia del pasado miércoles 13 de julio, la comunidad había asegurado que desde el 2021 se había alertado sobre los riesgos ante un posible taponamiento de la quebrada Doña María y, como consecuencia de eso, un deslizamiento que acabaría con la población de Santa Rita.

